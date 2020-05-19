Британский дизайнер Уильям Уоррен придумал книжный шкаф-трансформер, из полок которого собирается гроб. Такой конструктор он назвал "Полки для жизни"

Уильям Уоррен гордится своим изобретением и считаетего очень практичным решением. Об этом пишет Bored Panda.

"Дерево будет менять свой цвет, на поверхности появятся отметины, и с годами эта мебель станет частью вас, – рассказывает Уоррен. – После смерти полки можно разобрать и собрать заново как гроб".

К слову, к этой эко-конструкции прилагается табличка, на которой можно будет отобразить даты рождения и смерти, когда это потребуется.

Все чертежы по сбору шкафа Уоррен выложил в сеть для общего доступа.

По словам дизайнера, он уже предлагал свою концепцию японской компании, но представители фирмы не вдохновились идеей напоминания о смерти в гостиной комнате. В то время, как сам автор концепции не видит в своем изобретении ничего плохого, ведь человек, по определению, смертен.

Как ранее писал Фокус:

В библиотеке Кембриджа в 500-летнем томе эпохи Тюдоров нашли недоеденное шоколадное печенье. В библиотеке, где содержаться редчайшие издания, запрещены еда и напитки. Однако кто-то ел шоколадное печенье над бесценной книгой и обронил половинку прямо между страниц.