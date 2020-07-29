Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж

28-летняя племянница покойной принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж. Ее избранником стал агент по недвижимости Грег Маллет. Об этом пишет Foxnews.

Амелия — одна из семерых детей младшего брата принцессы Дианы и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри. В 1995 году вместе с отцом, матерью Викторией Локвуд, сестрами и младшим братом Амелия переехала жить в Кейптаун, чтобы скрыться от пристального внимания репортеров.

Через два года родители Амелии развелись, после чего ее отец вернулся в Великобританию, где еще два раза женился и стал отцом еще троих детей. Амелия Спенсер и Грег Маллет познакомились еще во время учебы в Кейптаунском университете и начали встречаться около 11 лет назад.

"Невероятно рад за свою дочь Амелию, которая обручилась со своим бойфрендом Грегом, — они вместе уже 11 лет. Чудесно слышать, что они оба взволнованы в связи с этим важным событием. Посылаю им любовь и добрые пожелания. Приятно, что Грег попросил моего благословения, прежде чем сделать предложение. Очень мило", — написал Чарльз.

Фото: Instagram gregmallett

Предложение Амелии Грег сделал в Южной Африке, в отеле Clouds Wine & Guest Estate и подарил невесте роскошное кольцо с бриллиантом.

"Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любимую провести со мной остаток жизни, и она сказала "да"! Я не могу быть еще счастливее. Амелия, я люблю тебя всем сердцем", — поделился радостью Грег в соцсетях.

Чарльз Спенсер (крайний слева), принцесса Диана и Принц Чарльз/Фото: Variety

В комментариях под постом сразу же отметилась старшая сестра Амелии, 29-летняя Китти Спенсер. Она назвала Грега "будущим братом" и уверила пару, что впереди их ждут самые счастливые времена. Китти также помолвлена с 61-летним южноафриканским бизнесменом Майклом Льюисом.