"14-летняя добрая бунтарка": старый друг рассказал какой была в юности Анджелина Джоли

Британский таблоид Daily Mail получил фото и открытки, которые посылала 14-летняя Джоли от источника, пожелавшего остаться неизвестным.

На снимках юная Анджелина позирует вместе с друзьями на кладбище, ест с ними пиццу и пьет пиво.

В серии открыток, которые Джоли отправила своим друзьям в 1989 году, она признается в симпатии к некоему "мистеру Идеальному", пишет, что он отлично целуется, но она не знает его имени и никогда его не увидит больше.

Также она жалуется на свою семью, говоря, что "предпочла бы лежать голой в яме, полной красных муравьев, чем пойти навестить своих родственников".

Источник, близкий к Энджи в ее юности и учившийся с ней в средней школе El Rodeo в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, утверждает, что юная Джоли была "диким ребенком", этаким "анти-Беверли-Хиллз", употребляла алкоголь, синтетические наркотики и курила травку. Также она мечтала быть директором похоронного бюро и даже прошла курсы бальзамировщиков.

Источник рассказал, что Анджелина была "эксцентричной и красивой", интересовавшейся "темной стороной". Также она была щедрой, часто помогала бездомным и одалживала деньги друзьям. "Мы не хотели водить модные машины, и мы хотели поддержать людей, над которыми издеваются в школе", - сообщил старый знакомый Джоли.

"Она всегда была замечательным человеком, и у нас была прекрасная дружба. Люди не понимают, что она всегда была щедрой, дикой, но милосердной. Я как-то не видел ее в течении полугода, но она все равно одолжила мне деньги. У нее с финансами было лучше нас, и она всегда делилась. Не могла пройти мимо бездомного, не предложив ему помощь. И ей было всего 14 лет. Неудивительно, что теперь она помогает людям по всему миру", - рассказал старый знакомый Джоли.

Джоли писала о некоем мужчине, который ей очень понравился. "Фотограф, которого я встретила сегодня… никто не знает, что он мне нравится, но он сказал, что хочет работать со мной, и я надеюсь на это, потому что я хочу его. Он идеальный: высокий, худой, с черными волосами, живет в студии! Но я думаю, что он гей! Ну что ж!", - писала Джоли в одном из писем.

Все фото: Provided/Daily Mail

Также она упоминала, что ее мать, Маршелин Бертран, когда дочери исполнилось 15 лет и она стала приводить своего парня домой, пыталась убедить ее принимать противозачаточные таблетки. Но Энджи возмутилась, не стала спать с бойфрендом и отказалась от таблеток.

"Ее мама была очень крутой и позволяла нам делать то, что мы хотели. Она позволяла нам тусоваться и выпивать в их доме, потому что она предпочитала знать, где мы находимся", - рассказал старый друг Джоли. Также он упомянул, что Энджи не ладила со своим знаменитым отцом Джоном Войтом, когда узнала, что он изменял и обманывал их мать. Она даже выбросила в окно дорогой компьютер, который он ей подарил.

Джоли размышляла о самоубийстве и ей нравилось гулять по кладбищам. А когда она начала работать моделью в 16 лет, то жаловалась друзьям, что ее заставляют сбросить около пяти килограмм. "Она была такой худой и красивой, а они заставляли ее худеть – сплошное безумие", - признался друг Джоли.

В интервью журналу Vogue Анджелина Джоли, уже ставшая известной актрисой, кумиром миллионов и матерью шестерых детей, признавалась: "Я до сих пор в глубине души - и всегда буду - просто панком с татуировками".