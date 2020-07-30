Названы ТОП-10 самых крутых сериалов века

В десятку вошли "Шерлок", "Во все тяжкие" и "Чернобыль".

Лучшим телешоу 21-го века был признан фэнтези-сериал "Игра престолов". Следом в рейтинге зрительских симпатий идут "Очень странные дела", и "Доктор Кто" – на третьем месте.

Выяснить лучший сериал этого столетия удалось благодаря голосованию, которое провел британский журнал Digital Spy, среди почти 3000 своих читателей, передает Daily Mail.

Источник: Dailymail.co.uk

Следом в порядке убывания популярности в ТОПе расположились: "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

Напомним, поклонники сериала "Игра престолов" создали петицию с требованием переснять восьмой сезон сериала и его концовку.