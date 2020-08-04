Хайди Клум опровергает связь с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл через адвокатов

В пятницу, 31 июля, судебные документы, по делу Гислейн Максвелл, обвиняемой в пособничестве миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну, секс-торговле и привлечению несоврешеннолетних девушек к оргиям на острове Эпштейна, по решенияю суда города Нью-Йорк, были представлены общественности.

Среди материалов была стенограмма телефонного разговора Вирджинии Джуффре (она говорила, что Эпштейн держал ее в сексуальном рабстве, когда ей было 16 лет, а также заявляла, что ее заставляли сожительствовать с принцем Эндрю) и ее адвокатов в 2011 году, в котором она утверждала, что видела знаменитую модель Хайди Клум в числе знаменитостей, которые летали на частном самолете Джеффри Эпштейна.

В свою очередь, юридический представитель Хайди Клум опровергает связь немецкой модели с деятельность Эпштейна и называет информацию из документов, фигурирующих в судебном процессе над Гислейн Максвелл ложными.

Любая ссылка на Хайди Клум в связи с Джеффри Эпштейном абсолютная ложь. Имя и инициалы Хайди Клум отсутствовали во всех бортовых журналах, которые были выпущены. В списке значатся многие высокопоставленные лица, но мисс Клум не входит в их число. Объяснение этому простое. Она никогда не летала ни на одном самолете мистера Эпштейна. А все потому, что она не знала мистера Эпштейна и никогда не была на его острове,— заявляет адвокат Хайди Дэниель Пассман.

Впрочем, Хайди Клум не единственная знаменитость, которую уличают в причастности к близкому общению с Джеффри Эпштейном. В настоящее время в сети поялвяется информация о том, что к его услугам неоднократно обращались бывший президент США Билл Клинтон и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю. К слову, последнему пришлось сложить с себя королевские полономочия в связи со скандалом, а в настоящее время, второй сын королевы Великобритании может предстать перед американским судом в качестве соучастника Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейна.



