Преодолел свой страх: Майк Тайсон поплавал с акулами

Боксер Майк Тайсон поплавал с акулами в рамках телевизионного проекта на телеканале Discovery. Он признался, что бы напуган до смерти, особенно, когда ему пришлось погрузиться в океан без клетки и прикоснуться к акулам, которые свободно проплывали рядом, пишет The Sun.

54-летний боксер противостоял акулам в течение трех раундов, которые назвали "Тайсон против Челюстей". Сперва он нырнул в клетку с акулами, затем погрузился в открытый океан, где ему пришлось осторожно отталкивать акул, когда они подплывали слишком близко.

Зключительный, третий этап дался "Железному Майку" нелегко, его даже стошнило от волнения. Ему пришлось погрузиться на 15 метров и усыпить акулу, схватив ее за нос. Позже боксер признался, что он "испугался до смерти".

Для того, чтобы научиться взаимодействовать с акулами, Тайсон прибыл на Багамы и некоторое время работал с учеными.

"Я выбрал этого соперника, чтобы победить свой страх. Это можно сравнить с ощущениями, которые испытываешь при возвращении на ринг в 54 года. Теперь я знаю, что могу преодолеть любые трудности на пути к своей главной миссии - реализовать потенциал и стать ближе к Богу", - рассказал Тайсон.



Сейчас боксер готовится выйти на ринг. Он усиленно тренируется и заметно похудел. Соперником Тайсона должен стать Рой Джонс-младший. Правда, бой уже перенесли с сентября на ноябрь - организаторы хотят дождаться момента, когда можно будет пустить фанатов на трибуны.