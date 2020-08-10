Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен на 28 ноября, – СМИ

Бой между двумя экс-чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 28 ноября 2020 года. Об этом сообщает журнал The Ring.

Ранее телеканал ESPN сообщал, что поединок должен состояться 12 сентября. По данным СМИ, бой был перенесен на более позднее время по инициативе команды Тайсона для того, чтобы увеличить доходы от спортивного шоу.

Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг, и начал усиленно готовиться к поединку. Сейчас ему 54 года, на ринге он не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.

Кстати, он решил перед боем застраховать свои уши. Таким образом, видимо, Рой Джонс хочет обезопасить себя от инцидента, случившегося в июне 1997 года, когда во время боя Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.

Напомним, 54-летний Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery "Неделя акул", в рамках которого вступит в бой с одним из самых опасных и непредсказуемых хищников на планете – большой белой акулой.