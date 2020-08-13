Финляндия примет первый чемпионат мира по обниманию деревьев
Участники будут соревноваться по скорости, искренности и креативе объятий с деревьями.
Уже известно, что в чемпионате примут участие не только финны, но и граждане США Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии и Шотландии. Об этом пишет Halipuu.
Чемпионат пройдет в лесу Халиппу у городка Леви в финской Лапландии. И состоять будет из трех этапов.
Чемпионат мира по обниманию деревьев состоит из трех этапов. На первом спортсмены покажут свои возможности в масштабе объятий. Задание состоит в том, чтобы определить участника, который обнимет больше всего деревьев за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее пяти секунд.
На втором этапе спортсменам нужно будет показать, насколько искренне можно обнимать деревья.
Третий этап - фристайл. Победители будут оцениваться по творческой задумке. Креативность в обнимании деревьев нужно будет демонстрировать в течение одной минуты.
Заявки принимаются до 29 августа. Но организаторы учли, что все желающие не смогут принять участие в конкурсе, соблюдая правила карантина из-за коронавируса. Поэтому в конкурсе также можно принять участие дистанционно, отправив фото, где участник обнимает дерево. К фото нужно приложить географические координаты дерева, и описать в 25 словах, почему участник выбрал именно это дерево.
Победителей объявят уже 30 августа, а час чемпионат будут транслировать онлайн. Победитель получит недельный отдых в лесу Халиппу.
Напомним, в Норвегии в разгар пандемии коронавируса, людям, вынужденным оставаться в самоизоляции ограничить личные контакты, рекомендовали обнимать деревья вместо людей.