Модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд ждут третьего ребенка

Звездная пара, модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд объявили о том, что ждут третьего ребенка. И сделали это творчески, сообщает CNN.

Джон Ледженд представил новый видеоклип на песню Wild. В съемках приняла участие его жена Крисси Тейген, однако на этот раз она не просто выступила в качестве модели, но и объявила всему миру радостную новость: у них с Джоном вскоре появится еще один малыш.

Кадр, где они с Джоном бережно обнимают ее живот, появляется в самом конце ролика.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с детьми/Фото: Instagram chrissyteigen

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман развивался медленно и предложение Джон сделал только в 2011 году. В 2013 пара поженилась в Италии на озере Комо. Сейчас пара воспитывает двоих детей, однако Крисси рассказывала в интервью, что беременности дались ей нелегко. "У нас с Джоном были проблемы. Наш первенец мог бы родиться пять или шесть лет назад", - рассказала модель. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью процедуры ЭКО - экстракорпорального оплодотворения - паре удалось зачать ребенка. Второй ребенок пары появился на свет также благодаря этой процедуре. Что касается третьего - про ЭКО пока ничего не известно.

Напомним, в 2019 году журнал People назвал имя самого сексуального мужчины из ныне живущих. И им стал американский певец Джон Ледженд.