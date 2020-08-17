Birkin и Kelly. Топ-7 культовых сумок на все времена

Каждый сезон ведущие модные дома планеты выпускают десятки новых моделей аксессуаров, в числе которых, сумки оказываются на первом месте. Но существуют сумки, которые никогда не выходят из моды: их можно отнести к позициям, удачным для вложения денег. Фокус вспоминает легендарные именные сумки, с которыми появлялись на публике иконы стиля.

В сумасшедшем круговороте сменяющих друг друга трендов существуют позиции, которые от сезона к сезону и из года в год не теряют своей актуальности. Бессмертные модели сумок от домов Louis Vuitton, Chanel, Dior и Hermes. Некоторые модели со временем становятся редкими экземплярами, и, как следствие, не только не падают в цене, но наоборот — становятся дороже.

HERMES BIRKIN

Рекордсменом по части культовых сумок является модный дом Hermes, а сумкой номер 1 среди именных сумок модного дома давно стала легендарная Birkin — на сегодняшний день, самая знаменитая именная сумка в мире.

Виктория Бекхэм с сумкой Hermes Birkin

По легенде, легендарный аксессуар был создан в результате счастливой судьбоносной встречи актрисы Джейн Биркин и креативного директора модного дома Hermes — Жан-Луи Дюма. Они оказались соседями в самолете, и Джейн пожаловалась Дюма, что никак не может найти для себя сумку оптимального размера и дизайна.

Тогда Жан-Луи озвучил актрисе предложение о сотрудничестве. Они заключили творческий союз, результатом которого и стала эта знаковая вещь. Вместительная сумка прямоугольной формы с короткими ручками и замком, ставшим фирменным знаком марки.

Актриса Джейн Биркин

Сумка Hermes Birkin несколько десятилетий назад стала символом высокого уровня достатка своей владелицы. Почти каждая зарубежная знаменитость считает обязательным купить хотя бы один экземпляр легендарной модели. А некоторые селебрити и владельцы миллионных состояний покупают целые коллекции таких сумок.

Для того, чтобы стать хозяйкой оригинальной модели Birkin, следует оформить заказ в модном доме Hermes и ожидать – иногда несколько лет! Поклонники сериала "Секс в большом городе" сразу вспомнят эпизод, где Саманта Джонс пыталась заполучить желанный аксессуар вне очереди, делая вид, что сумка нужна не для нее лично, а для актрисы Люси Лью.

Почему так долго? Аксессуар изготавливается на производстве модного дома вручную, и в неделю выпускается не более пяти экземпляров. К слову, сумка Birkin не продаются в магазинах бренда и в интернете, а все ее параметры запротоколированы и соблюдаются безукоснительно. Например, вес стандартной Hermes Birkin длиной 35 см должен быть точно 1100 грамм.

HERMES KELLY

Изначально сумка Kelly называлась Sac à dépêches, и это вторая по популярности модель Hermes, которая уступает только Birkin. Впервые она была произведена еще в 1892 году, а в 1935 году доработана и усовершенствована. Однако долгое время она оставалась просто стильным и дорогим аксессуаром.

Грейс Келли с сумкой Hermes Kelly

Все изменилось в 1956 году благодаря княгине Монако Грейс Келли, которая решила скрыть от журналистов беременность, прикрыв живот сумкой от Hermes. Фотографии Грейс Келли сразу же появились во всех ключевых СМИ планеты, чем не преминул воспользоваться креативный директор дома Hermes, присвоив сумке название Kelly, под которым она известна по сей день.

Hermes Kelly – классическая прямоугольная сумка на жестком каркасе

Элегантная сумка сочетается с любым стилем одежды. На изготовление одного экземпляра Hermes Kelly уходит около суток, и все процессы производятся вручную. Именно этим обусловлена цена оригинальной сумки, иногда достигающая 50 тыс. долл. Знаменитости коллекционируют сумки Hermes, причем эта модель представлена в различных размерах.

LOUIS VUITTON Speedy 25

Еще в 1930 году модный дом Louis Vuitton представил общественности сумку, созданную в виде саквояжа для путешественников из высшего света. Сумка стала очень популярной, и некоторое время спустя модный дом сделал презентацию обновленной версии сумки, получившей имя Speedy. Оригинальная сумка была выполнена в одном размере — 30 сантиметров в ширину.

Актриса Одри Хэпберн с сумкой Louis Vuitton Speedy 25

Актриса Одри Хепберн заказала для себя уменьшенный вариант сумки, чтобы можно было выходить с ней в свет, а не только брать с собой в путешествия. Этот заказ положил начало легендарной модели сумки Speedy 25.

В настоящее время модный дом сумку выпускает в пяти размерах: nano, 25, 30, 35 и 40. Популярный аксессуар выпускают каждый сезон в новых вариациях, кроме того, классическая модель часто используется для коллабораций.

LADY DIOR

Lady Dior – одна из самых знаменитых сумок легендарного французского модного дома. Она давно стала неизменным символом хорошего вкуса и высокого статуса. Эта модель намного моложе других культовых сумок, она была создана в 1995 году, в период, когда во главе Dior стоял Джанфранко Ферре (до того, как он создал собственный модный бренд).

Первую сумку Lady Dior подарила принцессе Диане первая леди Франции мадам Бернадетт Ширак. Она вручила ее супруге принца Чарльза на светском приеме в 1995 году. Аксессуар быстро стал одной из любимых сумок леди Дианы, с которой она почти не расставалась до конца жизни.

Впервые принцесса Диана появилась на публике с этой сумкой в ноябре 1995 года во время официального визита принцессы в детский дом в Бирмингеме. С того момента сумка Lady Dior превратилась в must have каждой модницы планеты. Аксессуар сразу же стал невероятно популярным, но позволить ее себе могли немногие – до конца 1990-х годов сумка выпускалась лимитировано.

GUCCI JACKIE

Аксессуар носит имя иконы стиля своего времени и супруги президента Джона Кеннеди Жаклин (Джеки) и занимает особенную позицию в истории бренда Gucci. Сумка появилась в числе моделей модного дома еще в конце 1940-х годов, но настоящую популярность приобрела только 20 лет спустя. Сумка очень понравилась первой леди США, и своим выбором Жаклин сделала аксессуару масштабную рекламу, постоянно появляясь с сумочкой Gucci на плече. Тогда не было понятия "бренд-амбассадор", но именно им и стала для бренда первая леди США.

После многочисленных появлений Жаклин с сумкой на публике, снимки были широко растиражированы в СМИ, после чего сумка стала ассоциироваться с миссис Кеннеди. Именно этим предприимчиво воспользовались директора модного дома Gucci: они присвоили популярной сумке имя Jackie.

Жаклин Кеннеди с сумкой Gucci

Итальянский модный дом до сих пор весьма любовно и внимательно относится к своему произведению. В 2009 году креативный директор дома Фрида Джаннини создала по мотивам легенды Джеки Кеннеди целую коллекцию сумок New Jackie, сделав модель 1947 года более удобной и функциональной.

Chanel Flap Bag (2.55)

Одна из самых известных и популярных женских сумок в мире. Стеганая сумка на цепочке от Chanel была создана в 1929 году лично Коко Шанель. Тогда мадам Коко разработала дизайн первого варианта этой уникальной сумки, но доступен он был исключительно дамам из высшего света, а носить его можно было только в руках.

Коко Шанель с сумкой Flap Bag

Четверть века спустя все изменилось, когда сама Великая Мадумуазель добавила к ридикюлю ручки-цепочки. Сумка 2.55 появилась на свет в своем актуальном виде благодаря забывчивости дизайнера: Коко Шанель неоднократно признавалась в том, что постоянно забывала, где оставила свой ридикюль.

NOVAK ОТ ALEXANDER MCQUEEN

Если сумкам Hermes или Gucci понадобились десятки лет, чтобы стать популярными и востребованными, сумка Novak от Alexander McQueen очень быстро завоевала статус легендарной. Впервые она была представлена еще при жизни дизайнера: на показе коллекции в 2005 году.

Актриса Ким Новак

Всего за несколько лет с момента создания сумка Novak претерпела массу изменений: изначально аксессуар выполнялся только в коричневом и красном цветах. Но популярность сумки была так велика, что модный дом был вынужден расширить ассортимент цветовых решений и фурнитуры. К слову, сумка Novak – один из любимых аксессуаров актрисы Сары Джессики Паркер и ее культовой героини – Кэрри Бредшоу.

Музой для создания этой модели стала американская актриса 1950-х годов Ким Новак – любимая голливудская актриса Александра Макуина и звезда ленты Хичкока "Головокружение".











