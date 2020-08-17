В Лондоне умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

В Лондоне на 30-м году жизни скончался внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было 29 лет. Об этом пишет The Telegraph.

Официальная причина смерти – остановка сердца. Но ранее Айсултан признавался в своей наркозависимости. И несколькими днями ранее грозился покончить с собой.

В столицу Великобритании Айсултан Назарбаев переехал несколько месяцев назад — он попросил политического убежища после того, как рассказал о коррупционных действиях своих близких.

Айсултан Назарбаев с Нурсултаном Назарбаевым/Фото: tengrinews

Он заявил, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана".

"В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему. Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана", - говорил тогда Айсултан.

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Также он обвинял в коррупции свою мать – Даригу Назарбаеву и ее мужа Кайрата Шарипаева.

Дарига Назарбаева, мать Айсултана/Фото: fnn

В 2019 году Айсултан пытался покончить с собой в Лондоне. Во время инцидента Айсултан также укусил констебля Росса Сэмбрука, который пытался ему помешать свести счеты с жизнью. В связи с этим в отношении внука экс-президента было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.

Айсултан — сын старшей дочери экс-главы Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, который скончался в 2015 году в тюрьме в Вене. Внук Нурсултана Назарбаева окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. Ранее Айсултан заявлял, что его дед на самом деле является его отцом, а свою биологическую мать он не знает. После этого он сообщил, что всерьез опасается за свою жизнь.

Айсултан Назарбаев с женой и дочерью/Фото: tengrinews



У Айсултана Назарбаева остались жена Алима и двое детей: дочь Амели и сын Султан.



Мать Айсултана уже сделала заявление на странице своего фонда. "Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - написала Дарига Назарбаева.