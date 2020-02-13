Внук Назарбаева просит политического убежища в Великобритании

Внук бывшего казахстанского лидера объяснил свое решение давлением со стороны семьи

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который в 2019 году пытался совершить суицид, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Внук бывшего казахстанского лидера объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана".

"В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему. Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа Кайрата Шарипбаева", – написал внук первого президента Казахстана.

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По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".

"Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около $1,5 млрд в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой", – отметил внук Назарбаева.

Он говорил, что мать оказывала на него давление, чтобы заставить его молчать, в частности, принудительно поместила в лечебницу.

При этом Назарбаев-младший отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Как ранее сообщал Фокус:

Айсултан Назарбаев совершил попытку суицида в столице Великобритании Лондоне. Инцидент произошел 5 июня 2019 года, однако подтвердила этот факт британская полиции только в начале июля.

Нурсултан Назарбаев пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстан для проведения личной встречи.