Хаки и розовый нюд. Модные цвета сезона осень-зима 2020-2021

Институт цвета Pantone – это известная во всем мире организация, ключевой авторитет в сфере цвета и поставщик схем цветов для отраслей промышленности: моды, тканей, печати, производства цветных красок, цифровых технологий, архитектуры, дизайна интерьера. Институт Pantone является, в своем роде, языком цвета, помогающим передавать сообщение по цепочке "дизайнер – производитель – продавец – покупатель".

По традиции, цвета сезонов представляют на Неделе моды в Нью-Йорке. В этом году исполнительный директор Pantone Color Institute Леатрис Эйсман (Latrice Eiseman) прокомментировала, что цвета зимы-осени 2020-2021 демонстрируют образ мышления минимализма, который становится все более важным для покупателей.

Но мы, определенно, не можем говорить о том, что функциональность – значит, скука или обыденность. Цвета сезона осень-зима 2020-2021 изобилуют яркими оттенками, при этом не демонстрируют существенных отличий от концепции других сезонов.

Фокус разбирался, какие цвета будут в тренде в период наступающего холодного сезона.

Основная палитра модных цветов Пантон осень-зима 2020-2021:

Приглушенно красный Янтарно-оранжевый Классический синий Песочный Желто-лаймовый Зеленый ультрамарин Красно-коричневый Розовый нюд Пурпурно-фиолетвый Оливковый хаки

Приглушенный красный (Samba)

Как мы помним, еще ни одна модная цветовая палитра Pantone не могла обойтись без красного оттенка. В наступающем сезоне осень-зима 2020-2021 в моду войдет довольно сложный мальвово-красный оттенок.

Однако он будет хорошо смотреться в вашем гардеробе и без проблем впишется в ассортимент. Оттенок гармонично сочетается с нюдовыми цветовыми гаммами, а также оттенками синего и белым. Героини стритстайла уже освоили цветовой тренд, да и подиумные решения будущего сезона тоже изобилуют позициями в оттенке Samba.

Янтарно-оранжевый. Сверкающий янтарь (Amber Glow)

Кокетливый и витальный янтарно-оранжевый оттенок может занять позиции лучшего друга всех fashionista в наступающем сезоне осень-зима 2020/2021.

Он очень эффектно выглядит как автономно, в виде монохромного образа, так и при комбинации с другими оттенками – черным, голубым, белым или приглушенно-красным. По словам представителя Pantone, этот цвет может "способствовать уверенности в себе, творческому самовыражению".

Классический синий (Classic blue)

Классический синий цвет – пожалуй, главный оттенок 2020 года. И не удивительно, что он попал в палитру холодного сезона 2020. Он подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Кроме того, классический синий является одним из цветов-фаворитов герцогини Кембриджской Кэтрин.

Песчаник (Sandstone)

Песочный набор оттенков перекочевал из предыдущего в новый сезон. Так, нюдовая цветовая палитра, напоминающая оттенки мокрого и сухого песка, органично впишется в любой гардероб. Базовый оттенок песчаник эффектно выглядит на плиссированных юбках любой длины, а также в виде брючных костюмов, плащей и пальто.

Желто-зеленый (Green Sheen)

Цвет следует отнести к оттенкам желтого. Это лаймовый оттенок солнечного цвета, который по каким-то причинам специалисты Pantone назвали "сияющим зеленым" – возможно, из-за неонового зеленого подтона. В институте колористики считают, что это – "смелый кислотный оттенок цвет оптимистов и бунтарей" или "отдушина для максималистов".

Зеленый ультрамарин (Ultramarine Green)

Зеленый ультрамарин – один из наиболее сложных оттенков, но героини стритстайла с энтузиазмом применяют этот модный оттенок в своих аутфитах. "Морской" цвет уже полюбился девушкам, которые торопятся приобретать верхнюю одежду, обувь и аксессуары цвета зеленый ультрамарин.

В каком-то смысле этот цвет пришел на смену тоскливому классическому серому оттенку, обычно такому популярному в осенний период.

Розовый нюд (Peach Nougat)

Нежный персиковый оттенок станет идеальным дополнением к вещам, уже существующим в вашем гардеробе. Лучше всего он будет смотреться в монохромных решениях. Весьма неплохо этот оттенок будет сочетаться с белым или насыщенно зеленым цветами.

Пурпурно-фиолетовый (Magenta Purple)

Удачный симбиоз синей и красной цветовой палитры подарил миру пурпурно-фиолетовый оттенок, который, согласно аналитике института Pantone, креативные директора ведущих модных домов собираются применять в своих коллекциях осень-зима 2020/2021. Magenta Purple идеально сочетается с производным его оттенком – красным цветом.

Оливковый хаки (Military Olive)

С чем носить базовый оливковый оттенок, популярный в этом сезоне и получивший название Military Olive, ни у кого вопросов не вызывает. Этот цвет с легкостью сочетается с черным, белым и всеми оттенками коричневого цветов. При наличии смекалки и вкуса этот цвет можно сочетать почти с любым цветом, но важно сохранять умеренность.

Цвет обожженного красного кирпича (Fired Brick)

Очередной оттенок красного цвета, получивший название Fired Brick. Он напоминает цвет обожженного красного кирпича.

В этом году он станет частью коллекций дизайнеров сезона осень-зима 2020/2021. Этот цвет идеально "сыграет" в решениях для жакетов, деловых брюк, костюмов, а также для аксессуаров. Небольшая сумка цвета обожженного красного кирпича сможет идеально сочетаться с серым деловым костюмом и даже персиковым платьем.