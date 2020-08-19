Гитарист Rolling Stones устраивает выставку своих картин, чтобы помочь медикам

На полотнах Ронни Вуда изображены он сам и его товарищи по легендарной группе

73-летний гитарист легендарной группы Rolling Stones решил устроить масштабную выставку своих картин, чтобы помощь британским медикам. Все средства от продажи билетов отправятся в фонд NHS. Об этом пишет Daily Mail.

Состояние Ронни составляет 270 миллионов фунтов стерлингов, так что он может позволить себе такие расходы. Гитарист в свое время закончил Художественный колледж Илинга в Лондоне и впервые показал свои работы на выставке Art Exchange в Сан-Франциско в 1987 году.

Ронни Вуд за работой

Гитарист сам себя иронически называет "старым мастером", намекая на классиков и на собственный возраст и обещает показать, как старые полотна, так и новые работы, которые он создал во время самоизоляции из-за карантина.

Чаще всего Ронни рисует собратьев по группе и изображает концерты Rolling Stones, но частенько создает портреты друзей им в подарок.

Впрочем, Ронни не только рисует сам, но и собирает произведения искусства. Один из самых примечательных экземпляров его коллекции – гобелен, вдохновленный обложкой альбома Rolling Stones Beggars Banquet 1968 года.

Все фото: Daily Mail

Выставка Ronnie Wood x Ashridge House откроется в имении Эшридж, неподалеку от Лондона, уже в эту пятницу, 21 августа и продолжится до 27 августа.