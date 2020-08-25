Бюст основателя Британского музея убрали из-за его рабовладельческого прошлого

Администрация знаменитого Британского музея убрала бюст его основателя сэра Ганса Слоана из-за его рабовладельческого прошлого и перенесла его на выставку, где табличка под бюстом гласит "коллекционер и рабовладелец". Именно собранные Слоаном артефакты и манускрипты послужили отправной точкой для основания Британского музея в 1753 году. Об этом пишет Daily Mail.

По словам кураторов, изображение сэра Ганса Слоана теперь будет размещено на выставке рядом с артефактами, объясняющими его наследие в "эксплуататорском контексте Британской империи".

Здание Британского музея

Директор музея Хартвиг ​​Фишер сказал, что учреждение намеренно "столкнуло его с пьедестала". "Мы не должны ничего скрывать. Исцеление - это знание, - отметил Фишер.

Сэр Ганс Слоан осиротел в шесть лет, однако интересовался ботаникой и медициной. Он выучился на аптекаря, а свою коллекцию артефактов стал собирать еще в детстве.

Статуя сэра Ганса Слоана в Лондоне

Он долгое время жил на Ямайке, составив подробный каталог местных растений. Был женат на вдове Элизабет Лэнгли, которая владела сахарными плантациями и несколькими сотнями рабов.

Именно за счет этих денег сэр Ганс финансировал свои многочисленные экспедиции и собирал коллекции. Именно 71 000 собранных артефактов и были положены в основу Британского музея. Сначала музей размещался в особняке Монтегю-хаус, но, расширившись, переехал в современное здание.

Один из залов Британского музея в начале его истории/Фото: britishmuseum

"Чистка" музея – только первый этап, отмечают кураторы. Следующим шагом будет "признание его связи с колониализмом и рабством". Так, артефакты, привезенные Джеймсом Куком, будут помечены, как взятые в результате "колониальных завоеваний и военных грабежей".