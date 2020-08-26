Готовь сани летом: в школе Санта-Клаусов обучают работать в условиях пандемии

В школе Санта-Клаусов в Лондоне началось обучение. Будущих Сант учат работать в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Лондонская развлекательная компания Ministry of Fun руководит "Школой Санта-Клаусов" уже 25 лет, и в 2020 учебный год начался заранее. И персонал, и родителей, которые на Рождество приведут детей за подарками, нужно подготовить к новым реалиям.

Тренер и основатель организации Джеймс Ловелл сказал, что в правила поведения Санта-Клаусов внесены три новых правила: маски, дистанция и бесконтактная передача подарков.

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Теперь все Санта-Клаусы добавят к своему традиционному наряду из бархатной красной крутки, штанов и начищенных сапог еще и бархатную маску. Общаясь с живым символом Рождества, малыши не будут подходить ближе, чем на два метра. А подарки будут передавать посредством маленьких саночек: Санта положит туда подарок, а ребенок подтянет санки к себе.

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Впрочем, пока количество заказов на Санта-Клаусов в два раза меньше, нежели в прошлом году в это же время, когда регистрировали уже более 1000 бронирований.

"Люди не совсем уверены в том, что они могут сделать. И я надеюсь, то, что мы делаем сегодня здесь, в "Школе Санта-Клаусов", показывает людям, на что они могут рассчитывать", - отметил Ловелл.

Сами ученики говорят, что постараются сохранить "дух Рождества". "Мы будем подальше от детей и взрослых, но веселье, радость, любовь и волшебство никуда не денутся", - пообещал один из будущих Сант.