Растущий ангел: беременная супермодель Джиджи Хадид показала новые снимки
25-летняя модель ожидает ребенка от певца Зейна Малика
Беременная модель Джиджи Хадид опубликовала снимки со своей новой фотосесии, на которых она позирует в прозрачных платьях. Фотографии появились в Instagram модели.
"Растущий ангел", - подписала снимки Хадид. О том, что Джиджи в положении стало известно в мае 2020 года. Модель ждет ребенка от своего избранника Зейна Малика, бывшего участника группы One Direction. Несмотря на публичность, пара почти ничего не говорила о будущем ребенке.
А Джиджи практически не показывала новые фотографии. Для того, чтобы продемонстрировать свою беременность, модель устроила профессиональную фотосессию.
Фото: Instagram gigihadid
По словам инсайдеров, Джиджи Хадид и Зейн Малик ожидают появления дочери. Пара ждет появления первенца в начале сентября. Сейчас они живут в Нью-Йорке и обустраивают детскую.