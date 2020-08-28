Легендарный Тони Хоук научил 12-летнюю скейтбордистку кататься на 30-метровой рампе

Сам Хоук не делал этого много лет, так что это был хороший повод самому вспомнить былые времена

Звезда скейтборда Скай Браун попросила американского профессионального скейтбордиста Тони Хоука научить ее кататься на мега-рампе другого известного скейтбордиста Эллиота Слоуна. Сам Хоук не делал этого много лет, так что это был хороший повод самому вспомнить, как это делается, и он согласился, написал Тони Хоук в Тwitter.

Англо-японской скейтбордистке Скай Браун недавно исполнилось 12 лет, а в 2019 году она заняла 3 место на Чемпионате мира по скейтбордингу. Также она стала первой девушкой, которая выполнила трюк frontside 540 во время X Games. Еще Скай могла бы выступить в этом году на летних Олимпийских играх в Токио, но пандемия коронавируса изменила планы.

Скай очень сильно волновалась, выполняя трюки, но все получилось!

Эллиот Слоун утверждает, что Скай стала первой девушкой, которая прыгнула с его мега-рампы, высота которой около 30 метров.

Сама Скай сказала, что этот поступок очень важен для нее и что таким образом она надеется вдохновить других девочек.

Тони Хоук – американский профессиональный скейтбордист. Он является первым зарегистрированным скейтбордистом, выполнившим трюк Indy 900 (прыжок на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов). Обладатель премии "Молодой Голливуд" 2002 года в номинации "икона современной культуры".

Кстати, летом Скай Браун получила тяжелые травмы во время тренировки в Калифорнии. У девочки диагностировали травмы черепа и переломы руки.