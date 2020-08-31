Пандемия и апокалипсис: вышел тизер сериала "Противостояние", снятого по роману Стивена Кинга

В Сети появился первый тизер мини-сериала, снятого по монументальному роману Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand). А также несколько снимков со съемок. Грядущий сериал расскажет историю о пандемии супергриппа, что убивает большую часть человечества за 19 дней. Об этом пишет Variety.

Планируется, что сериал, рассказывающий актуальную для современности историю, выйдет 17 декабря на канале CBS All Access.

Актерский состав вполне можно назвать звездным. Главные роли в сериале исполнят Вупи Голдберг ("Привидение"), Хизер Грэм ("Ночи в стиле буги"), Эмбер Херд ("Аквамен"), Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"), Александр Скарсгард ("Настоящая кровь") и другие.

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Стивен Кинг принял участие в работе над сериалом и написал новую концовку для финальной серии, так что те, кто уже прочел роман, не будут знать, чем завершиться телесага. "Король ужасов" уже отметил, что его роман очень напоминает современность и это его "пугает".

Кадры из грядущего телесериала/Фото: CBS All Access

Это будет не первая экранизация романа. В 1994 году вышел четырехсерийный мини-сериал, в котором Кинг исполнил эпизодическую роль.

Напомним, роман "Противостояние" был закончен Кингом в 1978 году. Он называл его "Властелином колец" в реалиях Америки. "Противостояние" является одним из самых масштабных произведений писателя. Роман повествует о пандемии супергриппа, который разрабатывали в секретной лаборатории, как биологическое оружие, но который, как водится, вырвался на свободу и убил почти все население Земли. Выжили только те, кто имеет к штамму природный иммунитет. Немногие выжившие, объединившиеся в группы, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом. В романе присутствую и элементы мистики. Так, некоторые главные герои обладают даром телепатии.