Первый после карантина: в Италии стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль

Открытие получилось менее роскошным нежели раньше, но зато с соблюдением дистанции и использованием масок. На месте была и красная ковровая дорожка. Фокус узнал, как начался уже 77-й Венецианский кинофестиваль и какие картины будут бороться за главный его приз.

На итальянском острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль — единственный из крупных киносмотров, организаторы которого все же решились на проведение мероприятия в офлайн-формате. Об этом пишет La Biennale.

Кинофестиваль адаптировали под условия, диктуемые пандемией коронавируса, но сам факт того, что мероприятие все же проводится, а по красной дорожке, как в былые времена, идут кинозвезды – вселяет надежду, что и остальные светские мероприятия возьмут на вооружение опыт венецианцев.

Организаторы сократили количество фотографов, доступ к красной дорожке у Дворца кино (Sala Grande, Palazzo del Cinema) закрыли для публики и оградили ее временными заборами.

Гости кинофестиваля должны были за три дня до отъезда в Венецию пройти тест на коронавирус и предъявить его отрицательный результат на границе вместе с остальными документами. Гости, которые прибыли на фестиваль менее, чем на 120 часов (5 суток), должны были пройти перед его началом еще одно тестирование. А если они пробудут в Венеции более 5 суток, то по их истечению должны пройти третий тест.

Гости фестиваля должны носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и "избегать туристической деятельности". Для прохода на территорию фестиваля нужно пройти через одно из девяти ворот, на которых установлены термосканеры. Предельная температура, при которой гостя пропустят – 37,5 градусов по Цельсию.

Директор кинофестиваля Альберто Барбара и актриса Анна Фольетта/Фото: La Biennale

Тильда Суинтон и ее венецианская золотая маска

Кейт Бланшетт в винтажном платье от Esteban Cortazar

Мэтт Дэймон

Актриса Лотта Вербек (играла в сериалах "Борджиа" и "Чужестранка")

Модель Тэйлор Хилл

Гостья кинофестиваля/Все фото: CGTN America

На фестивале ожидается выступление восьми директоров европейских кинофестивалей, в том числе Берлинского и Каннского, с совместным заявлением.

Они прочтут общий документ, подтверждающий фундаментальную ценность кино, а также роль и важность фестивалей в поддержке и продвижении кино во всем мире. Режиссеры подтвердят, что кинофестивали - это не просто рекламные мероприятия, демонстрирующие лучшее из творчества авторов и кинематографистов, но они все чаще становятся центрами культуры, местами обучения молодых режиссеров и культурного просвещения аудитории, а также демонстрируют богатство кинематографического опыта. "Кинофестиваль, это место, которое способствует исследованиям и дискуссиям, где творчество и свобода художественного выражения объединяются, чтобы произвести плодотворный и необходимый диалог с аудиторией и обществом", - говорится в заявлении режиссеров.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбара также выступил с речью, в которой высказался в защиту кинотеатров. "Чувство просмотра фильма на большом экране с другими людьми заложено в самой природе киноиндустрии. Мы должны поддерживать кинотеатры, многие из которых до сих пор закрыты, а другие больше никогда не откроются", - Барбара также отметил, что борьба за открытие кинотеатров и возвращение кинофестивалей - это "битва за цивилизацию и культуру".

Альберто Барбара выступает перед зрителями/Фото: La Biennale

По словам директора Венецианского кинофорума, пандемия коронавируса дала потоковым видеосервисам преимущество в битве за зрителей, и рост числа подписчиков Netflix в сочетании с постоянным закрытием кинотеатров может быть фатальным для киноиндустрии, если ее участники не проявят солидарность.

Жюри основного конкурса в этом году возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт. Буквально за несколько дней до начала фестиваля к жюри присоединился и актер Мэтт Диллон, который заменил румынского режиссера Кристи Пую, которая отказалась от участия "из-за неожиданно возникших сложностей". Также в состав жюри вошли австрийская сценаристка и режиссер Вероника Франц, британская сценаристка Джоанна Хогг, итальянский писатель Никола Лагойя, французская актриса Людивин Санье и немецкий режиссер Кристиан Петцольд.

Кейт Бланшет/Фото: CGTN America

Восемь картин из основного конкурса этого года сняты женщинами, и это настоящий прорыв, ведь обычно в конкурсе Венецианского фестиваля женщин-режиссеров было немного. В прошлом году их было всего две. На этот раз за главный приз будут бороться такие картины:

"Сестры Малакузо" Эммы Данте, "Мир грядущий" Моны Фастволд Лерче, "Мисс Маркс" Сузанны Никкьярелли, "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич, "Любовники" Николь Гарсии, "Снега больше не будет" Малгожаты Скумовской, "А завтра — весь мир" Юлии фон Хайнц и "Земля кочевников" Хлои Джао.

Всего в программу фестиваля вошли 60 фильмов, что намного меньше обычного, но расписание было специально сокращено, чтобы не заполнять залы до отказа и сохранять социальную дистанцию между зрителями.

Тильда Суинтон в кинозале/Фото: La Biennale

Среди самых ожидаемых премьер фестиваля стоит отметить новую картину Педро Альмодовара "Человеческий голос" по произведению Жана Кокто с Тильдой Суинтон в главной роли. Актриса, уже получила на фестивале почетную награду за вклад в киноискусство.

А церемония открытия завершилась показом фильма "Фамильный узел" Даниэле Лукетти - впервые за 11 лет на старте фестиваля показали итальянскую картину. Это история неаполитанской семьи, которая старается преодолеть свои проблемы. События происходят в 1980-х.

Фестиваль продлится до 12 сентября.