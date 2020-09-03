Певица обратилась к президенту и премьер-министру с требованием разрешить концертную деятельность.

Украинская рэперша Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, выступила против ограничений на проведение концертов во время пандемии Covid-19 и позвала музыкантов на митинг под Кабмин.

Соответствующее видеообращение артистка опубликовала у себя в Instagram.

"165 день, как музыкальная индустрия терпит убытки и стремительно умирает. Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти, но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать", – сообщается в ролике.

Рэперша отметила, что музыкантам необходимы живые концерты, чтобы "оставаться на плаву" и удерживать свои команды.

Скрин: Instagram / Alyona.alyona.official

Савраненко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Дениса Шмыгалю, а также к министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

На видео Alyona Alyona молчит и танцует под свой трек "Завтра", а текст с ее требованиями появляется на фоне. К публикации исполнительница добавила хештег "#наснеслышат".

"3.09 11:00 Мирный митинг под Кабинетом Министров Украины в знак протеста против указа о частичном запрете на проведение концертов", – написала под своим постом Савраненко.

Напомним, вчера, 2 сентября, певица Ольга Полякова выступила с аналогичным заявлением и позвала работников музыкальной индустрии на сегодняшний митинг.