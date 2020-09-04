Венецианские каникулы Тайвина Ланнистера: 73-летнего актера "застукали" на пляже с молодой подругой

73-летний британский актер Чарльз Дэнс стал одним из гостей 77-го Венецианского кинофестиваля. И как оказалось, в Италию он прибыл в компании таинственной молодой женщины, с которой и проводит свое свободное время. Об этом пишет Daily Mail.

Дэнс прибыл в Венецию, чтобы представить свой последний фильм под названием The Book of Vision, режиссера Карло Хинтерманна.

В свободное время актер гулял по Венеции, посещал рестораны и даже отправился на пляж, где папарацци и запечатлели его с молодой спутницей, чье имя остается неизвестным. Пара купалась и целовалась.

Чарльз Дэнс и его таинственная спутница

Чарльз Дэнс известен по ролям в фильмах "Госфорд-парк" и "Дракула", также он исполнил роль Тайвина Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов" и озвучил Эмгыра вар Эмрейса, императора Нильфгаарда в известной игре "Ведьмак 3: Дикая охота". Дэнс, кстати, остался недоволен финалом "Игры Престолов" и в прошлом месяце сообщил, что был бы не против, если бы его пересняли.

Чарльз был женат на Джоанне Хэйторн с 1970 по 2004 год, у них двое взрослых детей. Затем он год встречался с актрисой Софией Майлс. Кроме этого актер встречался с моделью Gucci Шамбалой Март, а затем с художницей Элеонор Бурман в течение четырех лет, которая родила от него дочь. Насколько известно, в последние года актер был одинок.