Актер, а не актриса. Кейт Бланшетт выступила против феминитивов

По мнению звезды, слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном значении.

Лауреат двух премий "Оскар" и трех премий "Золотой глобус" актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой. Об этом пишет газета The Guardian.

"Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус", – пояснила Бланшетт.

В качестве наглядного примера она привела итальянское слово "маэстро", к которому нельзя подобрать феминитив.

Кстати, ранее Бланшетт поддержала продюсеров Берлинского кинофестиваля, которые решили вручать гендерно-нейтральные награды. Они отказались от призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Сама Бланшетт в этом году возглавила жюри 77-го Венецианского фестиваля. В конкурсе приняли участие 8 женщин-режиссеров. Бланшетт видит в этом "прямой ответ на позитивные шаги, которые были сделаны".

За свою актерскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках. В 2008 году Кейт Бланшетт была удостоена именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде.