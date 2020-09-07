Актриса Джемма Артертон рассказала, каково быть "девушкой Бонда"

Джемма призналась, что не повторила бы этот опыт.

Британская актриса Джемма стала так называемой "девушкой Бонда" в фильме "Квант милосердия", снятого в 2008 году. Она исполнила роль агента МИ-6 по имени Строберри Филдс. Однако годы спустя актриса призналась, что не повторила бы этот опыт. Об этом пишет Daily Mail.

34-летняя Артертон стала напарницей Дэниела Крейга во втором фильме про агента 007, в котором он исполнил главную роль.

Джемма Артертон и Дэниел Крейг на съемочной площадке "Кванта милосердия"/Фото: Variety

Актриса призналась, что, играя мисс Филдс, ей совершенно нечего было делать: роль была слишком простой, а у ее персонажа не было никакой истории – она появлялась в качестве украшения.

"Строббери была забавной и милой. И не более", – призналась Артертон.

Еще одной "девушкой Бонда" в "Кванте милосердия" стала Ольга Куриленко, но ей достался более сложный образ.

Джемма заявила, что не сталкивалась с сексизмом, пока не начала работать в кино, и, по ее словам была "слишком наивной" и не решалась возражать, когда ситуация на съемочной площадке выходила из-под контроля.

И хоть она благодарна продюсеру "Кванта милосердия" Барбаре Брокколи за предоставленную возможность, но сейчас бы отказалась роли "девушки Бонда".

Сейчас Артертон основала свою собственную продюсерскую компанию Rebel Park, которая старается вовлекать женщин во все сферы киноиндустрии.