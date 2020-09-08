В Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост. Об этом сообщает Outlook India.

Мост построили на высоте 201 метров. Его длина составляет 526 метров, а стекло, из которого он состоит, имеет три слоя общей толщиной 4,5 сантиметра. Мост соединяет два берега реки Ляньцзян.

Конструкция моста позволяет посетителям видеть, что происходит у них под ногами. Одновременно на мосту могут находиться 500 человек.

Мост довольно узкий, но имеет две смотровые площадки шириной около 9 метров.

Строительством моста занимались специалисты из Чжэцзянского университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они создали мост так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням.

Данная конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее в Китае открыли стеклянный мост со спецэффектами. Мост построили на скале, на расстоянии 718 метров от земли. Но теперь это не просто прозрачный мост, но и целая альтернативная реальность. В Нидерландах при помощи 3D-технологий создали первый в мире мост. Создавался мост с использованием технологии 3D-печати методом дуговой сварки.