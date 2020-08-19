Мост-долгострой в Запорожье возводят круглосуточно, – Зеленский

Президент Украины прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Мост-долгострой в Запорожье строят круглосуточно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщается на странице главы государства в Facebook.

"Кто-то обещал много лет, а мы делаем!", – написал Зеленский.

Отмечается, что Зеленский в Запорожской области примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Также ожидается, что глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через Днепр.

Кстати, на прошлой неделе глава области Виталий Боговин заявил, что с 15 августа на строительной площадке запорожских мостов начнут работать круглосуточно, сообщал 1news.zp.ua.

По его словам, на строительстве работает около 200 человек и 30 единиц тяжелой техники. На пике строительства будут работать 600 человек.

Напомним, 18 июля 2019 года Зеленский находился с рабочим визитом в Запорожье. В том числе он посетил и недостроенный мост через Днепр. Президент удивился резкому повышению стоимости проекта и распорядился найти средства на его реализацию, чтобы строительные работы возобновились уже в начале 2020 года.

В ноябре на завершение строительства моста через Днепр в Запорожье выделили 1,2 млрд грн.