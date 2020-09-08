Тыква и солнечный свет. Как сохранить здоровье и сбросить вес

Скоро нас ожидают суровые холода, к которым нужно подготовиться получше, чтобы быть во всеоружии перед лицом дождей и ветров. Нам предстоит укрепить иммунитет, поддержать здоровье и хорошо подумать о том, из чего будет состоять наш рацион питания в течение осени и последующей зимы.

Скоро наступит период похолодания, и важно своевременно, без проволочек перенастроить свой рацион питания на осенее время года и новые погодные условия. Ведь рацион должен существенно отличаться от того, как мы питались в летний период.

К слову, осень – это сезон, когда наш организм запасается энергией, чтобы подготовленным встретить зиму. Дни становятся короче, а погода – все прохладнее, и мы повышаем общее потребление калорий, преимущественно, за счет жира и простых углеводов.

Так каким же должно быть питание осенью, чтобы не набрать лишних килограммов? За консультацией Фокус обратился к врачу-диетологу Наталье Самойленко.

Стройная диета

В древние времена осенние "пищевые излишества" и набор веса "про запас" были оправданы. Впереди был голодный зимний период, и запасы жира помогали его пережить. Те времена давно остались в прошлом, а неосознанная привычка съесть побольше, чтобы согреться, у многих из нас так и осталась.



"Я рекомендую включить в рацион питания больше сезонных овощей и фруктов, – комментирует Фокусу Наталья Самойленко. – Например, будет очень полезна тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил".

Врач-диетолог рекомендует дополнять пищу специями, в особенности, острыми (если нет противопоказаний для здоровья), так как именно острые специи усиливают кровообращение и способствуют сохранению температуры тела естественным образом.

К слову, для того, чтобы не переедать, врач-диетолог рекомендует между приемами пищи согреваться теплыми напитками, такими как травяной, имбирный чай или чай с восточными специями.

"Старайтесь съедать 1-2 порции белковой пищи в сутки. Это может быть морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу, грибы, – рассказывает Фокусу врач-диетолог Наталья Самойленко, – Включайте в рацион больше правильных жиров, ведь они – непосредственный природный источник сытости. Рекомендую также добавить в ежедневные трапезы оливковое масло, тыквенные семечки, орехи (кроме арахиса и кешью, они раздражают слизистую желудка)".



Врач-диетолог рекомендует добавлять в ежедневный рацион теплые овощные супы и не злоупотреблять спиртными напитками. "Делаю весомый акцент на том, что горячительные напитки – далеко не самый надежный способ, чтобы согреться. Но если вам предстоит празднование или просто обильное застолье с семьей, лучше отдать предпочтение вину или сидру. И важно помнить, что дозировку потребяемого спиртного мы рассчитываем по формуле: 2 г напитка на 1 кг массы тела!"

Как набор лишнего веса связан с отсутствием солнечного света

Швейцарский ученый Курт Краучи из психиатрической клиники университета в Базеле изучал пациентов с сезонным аффективным расстройством (расстройство настроения, обусловленное отсутствием света).

Психиатр установил, что во время зимней депрессии исследуемые склонны потреблять больше вредных углеводов, особенно сладостей, а также крахмалосодержащих продуктов. При этом была отмечена тенденция к уменьшению потребления подобных продуктов с начала применения световой терапии.

“Исследования показали прямую связь между отсутствием достаточного количества света и депрессией, которая и подталкивает организм к дополнительному потреблению углеводов“, – комментирует Краучи.

Несмотря на то, что это вполне естественно с точки зрения психологии и психиатрии, мы перегружаем ненужным функционалом собственный организм: переживаем депрессию, вследствие чего едим и набираем вес.

Именно потому так важно в осенний период помочь нашему организму, не переедая, употреблять те продукты, которые будут укреплять нашу иммунную систему, согревать нас и помогать оставаться здоровыми и стройными до следующего теплого времени года.