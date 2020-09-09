Комик Саша Барон Коэн снял продолжение фильма про Бората

Известного британского комика и актера Сашу Барона Коэна недавно заметили на калифорнийском пляже Лонг-Бич, где он в образе казахского журналиста Бората Сагдиева снова участвовал в съемках фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что фильм уже снят, смонтирован и даже показан нескольким избранным. Неясно, кто финансировал новый фильм о Борате и на какой студии его сняли.

Также журналисты шутят, что для 2020 года кино Коэна может оказаться слишком оскорбительным и вовсе не попасть в кинопрокат.

В 2006 году распространением фильма "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" занималась компания 20th Century Fox, но сейчас студия принадлежит компании Disney, которая в прошлом практически не интересовалась фильмами с рейтингом R.

Оригинальный фильм стал настоящей сенсацией года. Создателям он обошелся в скромные 18 миллионов, но в мировом прокате собрал более 260 миллионов, Борат стал популярным персонажем, а Саша Барон Коэн получил билет в большое кино. Он снялся в "Отверженных" и "Братьях из Гримсби", а за роль в мини-сериале от Netflix "Шпион", где он сыграл израильского разведчика Эли Коэна, был номинирован на "Золотой Глобус".

Кроме Бората Саша Барон Коэн перевоплощался в рэпера Али Джи, генерал-адмирала Аладина- диктатора африканской страны Вадии и Бруно, австрийского гомосексуалиста и ведущего программы мод.