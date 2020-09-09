"Оскар" станет толерантным. 30% ролей отдадут меньшинствам

Американская киноакадемия искусств ввела новые правил отбора фильмов, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Действовать они начнут с 2024 года. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Чтобы фильм мог претендовать на звание лучшего, в нем должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев. В первую очередь, один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

Квоты подробно расписаны:

Одна из главных ролей или же главная роль второго плана должна быть отдана темнокожему актеру (актрисе), азиату, латиноамериканцу, жителю Ближнего Востока, представителю коренного населения Америки или представителю другой этнической группы;

Не менее 30% всего актерского состава должны составлять женщины, представители этнических групп, члены ЛГБТ-сообщества или люди с ограниченными возможностями;

Основная сюжетная линия картины должна затрагивать проблемы расы, гендера или людей с ограниченными возможностями;

В команду стажеров, дистрибьюторов, рекламщиков должны входить несколько представителей этнических групп, женщины, члены ЛГБТ-сообщества.

Подобные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу. Речь идет о режиссерах, сценаристах, композиторах, художниках по костюмам, гримерах, редакторах, продюсерах и прочих. Также правила будут распространяться на маркетологов, PR-щиков и кинопрокатчиков.

"Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей", – говорится в заявлении академии.

Новые требования направлены на борьбу с притеснениями представителей этих групп людей, а также женщин.

Ранее американская киноакадемия впервые разрешила номинировать на "Оскар" фильмы, которые из-за пандемии коронавируса показали только онлайн. До сих пор фильм, претендующий на "Оскар", нужно было показывать в одном из коммерческих кинотеатров Лос-Анджелеса три раза в день в течение недели до конца года, предшествующего премии. Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта 2020 года все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты. Из-за этого выход многих картин отменился: в том числе, это затронуло фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать", а также новую картину франшизы "Миссия невыполнима".

Дату проведения церемонии вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года.