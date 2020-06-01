Дату проведения "Оскара-2021" из-за коронавируса перенесли на апрель
А период отбора номинантов продлится до 28 февраля
Дату проведения церемонии вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук.
Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий пандемии коронавируса. В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.
В истории "Оскар" этот перенос не первый. До этого церемонию откладывали трижды: впервые в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, затем в 1968 – после убийства Мартина Лютера Кинга, и еще раз в 1981 – после попытки убийства президента Рональда Рейгана.
Ранее сообщалось, что церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь.
Как ранее писал Фокус:
- Американская киноакадемия впервые разрешила номинировать на "Оскар" фильмы, которые из-за пандемии коронавируса показали только онлайн.
- Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", состоявшейся 9 февраля, посмотрели 23,6 млн человек. По сравнению с прошлым годом телевизионная аудитория упала на 20%, или приблизительно на 6 млн человек.