Минус 20%. Аудитория "Оскара" упала до нового антирекорда

В следующем году вручение премии будет происходить опять в конце февраля, как и было ранее

Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", состоявшейся 9 февраля, посмотрели 23,6 млн человек. По сравнению с прошлым годом телевизионная аудитория упала на 20%, или приблизительно на 6 млн человек. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на исследование Nielsen.

Подсчет учитывал только просмотры на телеканале ABC, без стриминговых сервисов. Предыдущий антирекорд по просмотрам "Оскара" был установлен в 2018 году. Тогда церемонию посмотрели 26,5 млн человек.

Но не только "Оскар" переживает потери: две недели назад аудитория "Грэмми" снизилась до 12-летнего минимума, но спад был более скромным – на 5%.

Из-за обвала рейтингов перед организаторами "Оскара" остро стоят ряд вопросов. Нужно ли возвращать в церемонию ведущего? Не было ли шоу запланировано по дате слишком близко к другим крупным телевизионным событиям? Могут ли зрители в эпоху потокового вещания смотреть программу, которая длится три с половиной часа и включает 40 минут рекламы?

По крайней мере один эксперимент уже отменен – в следующем году вручение премии будет происходить опять в конце февраля, как и было ранее.

В этом году у "Оскара" было приблизительно на 5 млн зрителей больше, чем у "Золотого Глобуса" и "Грэмми". А пять лет назад было на 18 млн больше, чем у "Глобуса" и на 13 млн – чем у "Грэмми".

Для ABC падения аудитории весьма болезненные. В прошлом году средняя стоимость 30-секундного рекламного ролика снизилась на 5% до $1,98 млн. Церемония принесла доход в $114 млн, что меньше на 14%.

Как ранее писал Фокус: