Наряды для всех: Марк Джейкобс запускает линию полисексуальной одежды

Известный модельер Марк Джейкобс прекрасно проводит время на карантине, пока онлайн-показы невозможны, и вдохновился на создание новой линии одежды, которую назвал Heaven (Небо). Об этом Джейкобс сообщил в Instagram.

Новая линия одежды будет специализироваться на полисексуальных вещах. Линейка Heaven вдохновлена подростковыми мечтами, квир-эстетикой и всеми, кто ощущает себя "другим". Символом линии станет двухглавый плюшевый медведь. Он как бы говорит о том, что все люди разные и имеют на это право.

Пока в Instagram-аккаунте @heavn нет ни вещей, ни лукбука. Только архивные снимки: самого Джейкобса, его творений и друзей – от Вайноны Райдер до Наоми Кэмпбелл.

Джейкобс не поясняет, что такое "полисексуальная мода", но, если судить по самому модельеру, который смешивает стили и любит щеголять туфлями на платформе, то это будут вещи, которым присущи, как женские, так и мужские черты. Марк не стремится стереть различия между людьми и привести всех к политкорректному знаменателю в бесформенной серой униформе. Но он хочет, чтобы каждый мог одеваться ярко и экстравагантно, не боясь косых взглядов.

Фото: Instagram themarcjacobs

Модельер уже предупредил, что коллекции будут выходить, когда придется, а продаваться одежда будет по весьма демократичным ценам – от 35 до 395 долларов. Не исключено, что таким образом Джейкобс пытается спасти от разорения свою именную марку. Компания Marc Jacobs давно существует в убыток.