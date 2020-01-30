Уроки актерского мастерства: Марк Джейкобс и Шарлотта Рэмплинг снялись в новом кампейне Givenchy

И ролик получился очень элегантным

Модный бренд Givenchy выпустил рекламный ролик, посвященный весенней-летней коллекции и решил пригласить в нем сыграть весьма неожиданную пару: дизайнера Марка Джейкобса и актрису Шарлотту Рэмплинг. Об этом пишет Vmagazine.

В коротком видеоролике Шарлотта учит Марка актерскому мастерству. Среди прочего дизайнер пытается изобразить саму Рэмплинг, правда, не очень успешно, судя по ее комментариям. Сам урок проходит под Вальс цветов Петра Чайковского, а дизайнер, не смотря на свое усердие, получает от учительницы пощечину.

И Джейкобс и Рэмплинг одеты в схожие костюмы и обуты в одинаковые мюли на высоком каблуке.

Фото: Givenchy

Французский бренд уже не впервые приглашает дизайнеров и знаменитостей сняться в их рекламной кампании. В 2015 году лицом Givenchy стала Донателла Версаче, а в прошлом году - Ариана Гранде.

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