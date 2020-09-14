Дизайнер Томми Хилфигер продает свой сказочный замок в Коннектикуте

Купить поместье можно за 47 миллионов долларов.

Известный американский дизайнер Томми Хилфигер решил выставить на торги свой сказочный замок в стиле Диснея. И продает его за внушительные 47 миллионов долларов. Об этом пишет Dirt.

В замке шесть спален, семь ванных комнат, бассейн, теннисный корт, сад во французском стиле с подстриженными кустами и фонтанчиком.

Усадьба с башенкой, увита плющом и напоминает дворец из сказок Диснея, расположена на холме в поселке Гринвич.

С террасы открывается вид на Манхеттен и пролив Лонг-Айленд. Хилфигер купил имение десять лет назад и немало средств вложил в его обустройство. Ранее сказочный замок принадлежал финансисту и меценату Джозефу Хиршхорну, а построен был в 1939 году для магната Чарльза Патерно.

Все фото: Sotheby’s International Realty

В частности, Хилфигер оборудовал гардеробную в стиле нью-йоркских бутиков и кинотеатр в восточном стиле с пуфиками и коврами.

Ранее Хилфигер продал поместье в Раунд-Хилле, отель в Майами, пентхауз Plaza Hotel в Нью-Йорке и особняк в средиземноморском стиле в Палм-Бич. Дизайнер намерен сохранить только один объект недвижимости – это имение в Хэмптоне, купленное в 2007 году.