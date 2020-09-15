70-летний актер пришел в поликлинику, чтобы сделать прививку от гриппа.

Как сообщается в Telegram-канале газеты "Комсомольская правда", актеру стало плохо во время осмотра перед вакцинацией.

Позже выяснилось, что во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера подскочило давление. Медперсонал настолько озаботился состоянием Боярского, что оказывать первую медицинскую помощь пришел даже главврач.

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"К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили", — отмечают в Telegram-канале.

Справка

Напомним, сайт "Миротворец" внес известного российского актера и музыканта Михаила Боярского в раздел "Чистилище" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в оккупированном Крыму.

В частности, 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму.