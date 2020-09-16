Создатели сериала "Южный парк" выпустят спецсерию, посвященную пандемии коронавируса

Создатели известного мультсериала "Южный парк", известного черным юмором и зачастую пошлыми шутками, решили затронуть тему пандемии коронавируса и выпустить специальную часовую серию на злобу дня. Об этом пишет Daily Mail.

Телеканал Comedy Central уже сообщила название серии "The Pandemic Special" и показала фанатам 50-секундный тизер.

Pandemic Special станет первым часовым эпизодом мультсериала для взрослых за всю его 23-летнюю историю.

Эпизод покажут на телеканале HBO Max в среду, 30 сентября после основной премьеры.

В трейлере герои сериала возвращаются в школу и начинают учебу за партами, отделенные друг о друга пластиковыми щитами. Однако уроки теперь ведет полицейский.

Сериал "Южный парк" (South Park) был создан мультипликатором Мэттом Стоуном и сценаристом Треем Паркером. Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и черного юмора. "Южный Парк" выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых.

Шоу славится своим освещением текущих мировых событий. Работа над каждой серией ведется в два этапа: на первом авторы придумывают общую концепцию и сюжет, а на втором — менее чем за неделю до премьерного показа — дорабатывают их деталями, что позволяет быстро реагировать на новости. Первая серия называлась "Картман и анальный зонд", и её премьера состоялась 13 августа 1997 года.