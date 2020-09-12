"Карточный домик", "Викинги", "Южный парк". Netflix создает украиноязычный интерфейс
Развлекательный сервис Netflix ведет работу над локализацией сервиса для украинских пользователей.
Ожидается, что работы по локализации интерфейса займут до года. При этом, в Netflix пока не готовы назвать точную дату запуска украиноязычной версии.
Об этом сообщает источник, близкий к компании.
Кроме того, с конца прошлого года Netflix активно работает над добавлением украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры есть у сериалов "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", фильмов "Веном", "Диктатор" и др.
Напомним, что в августе Netflix снимал Киеве фильм The Last Mercenary с участием французского актера Жан-Клода Ван Дамма.
Напомним, кинорежиссер, сценарист и "оскароносец" Дэвид Линч восхитился украинцами и вновь мечтает побывать в Украине. Видеобращение знаменитости появилось в Facebook на странице фонда Ukraine NOW.
Сериал Линча "Твин Пикс" занял первое место в рейтинге хоррор-сериалов всех времен и народов, составленных американским журналом Rolling Stone. Эксперты считают, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие чувства.