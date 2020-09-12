"Карточный домик", "Викинги", "Южный парк". Netflix создает украиноязычный интерфейс

Ожидается, что работы по локализации интерфейса займут до года. При этом, в Netflix пока не готовы назвать точную дату запуска украиноязычной версии.

Об этом сообщает источник, близкий к компании.

Кроме того, с конца прошлого года Netflix активно работает над добавлением украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры есть у сериалов "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", фильмов "Веном", "Диктатор" и др.

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Напомним, что в августе Netflix снимал Киеве фильм The Last Mercenary с участием французского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Напомним, кинорежиссер, сценарист и "оскароносец" Дэвид Линч восхитился украинцами и вновь мечтает побывать в Украине. Видеобращение знаменитости появилось в Facebook на странице фонда Ukraine NOW.

Сериал Линча "Твин Пикс" занял первое место в рейтинге хоррор-сериалов всех времен и народов, составленных американским журналом Rolling Stone. Эксперты считают, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие чувства.