Первый после карантина: Спенсер Туник собрал 220 обнаженных людей для группового снимка

Туник уже заявил, что создание этого произведения "раскрепощает"

Американский фотохудожник Спенсер Туник, известный групповыми снимками обнаженной натуры по всему миру, снова собрал добровольцев для первой фотосессии после карантина. Об этом пишет Daily Mail.

220 добровольцев собрались на севере Лондона возле выставочного центра Александра-палас на рассвете.

Туник сделал несколько снимков – на фоне фасада дворца, построенного в 1875 году в честь бракосочетания принца Уэльского и датской принцессы Александры, и на фоне вида Лондона, открывающегося с холма.

Добровольцы полностью обнажились, но оставили маски и размещались с учетом социальной дистанции. Также всем им измерили температуру.

Туник уже назвал свое новое произведение "раскрепощающим и жизнеутверждающим". "Множество людей, находящихся близко друг к другу - плечом к плечу, - на данный момент может оказаться в прошлом, но все еще остается желание этого взаимодействия, сейчас, возможно, даже больше, чем когда-либо", - заявил фотохудожник.

Все фото: Instagram spencertunick

Процесс съемки также был снят для документального фильма "Все вместе", который в этом году выйдет на телеканале Sky Arts.

Снимать обнаженную натуру Туник начал в 1992 году, самый масштабный обнаженный флешмоб ему удалось собрать в 2007 году в Мехико, тогда ему позировали 18 тысяч добровольцев.