Опера больна: Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом. Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. Об этом пишет Lenta.

А в Большом театре в Москве отметили все спектакли опера "Дон Карлос", в которых были задействованы артисты. Их коллег отправили на самоизоляцию.

Анна Нетребко в поставке оперы "Дон Карлос"/Фото: Instagram anna_netrebko_yusi_tiago

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные", — написала Нетребко в Instagram. Также она отметила, что с ней все в порядке, а ее муж, тенор Юсиф Эйвазов, оказывается, уже переболел коронавирусом, так как у него были обнаружены антитела к болезни.

Певица добавила, что гораздо больше устала от "тестов, карантинов и запугивания несчастных людей". "Я рада, что для меня теперь это закончится", — подчеркнула она.

Летом постановка оперы Верди "Дон Карлос" состоялась в Дрезденском государственном оперном театре. Правда, Нетребко, Эйвазов и их коллеги по постановке выступали только для 330 зрителей, хотя зал театра вмещает в четыре раза больше гостей.

Полупустой зал Дрезденской оперы

Пять первых рядов партера остались пустыми и создавали барьер между зрителями и артистами, а гости сидели через два кресла.

Сам "Дон Карлос" Верди был существенно сокращен: всего полтора часа вместо полноценных четырех действий.