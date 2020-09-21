Пожар на сцене и пустой зал: в США вручили премию "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония награждения премией "Эмми", самой престижной телевизионной награды в мире. Трансляцию в прямом эфире вел американский телеканал ABC. И это был совершенно новый формат церемонии награждения, все из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет CNN.

Номинантов объявили еще 28 июля. И тогда в лидерах оказался сериал "Хранители" от НВО – 26 номинаций. Однако в итоге "Хранители" довольствовались всего четырьмя наградами в основных категориях. Остальные статуэтки распределились следующим образом:

Лучший драматический сериал – "Наследники". Он рассказаывает о пожилом владельце крупной медиакомпании Логане Рое и его четверых детях, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемниками. Примечательно, но критики отмечали, что ни один из персонажей не вызывает у них симпатии, но оторваться от сериала они не могут.

Лучший минисериал – "Хранители"

Лучший документальный сериал – "Последний танец"

Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик" (Schitt's Creek). Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке и приспосабливаться к жизни в глубинке.

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендая, "Эйфория"

Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало, "Я знаю, что это правда"

Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг, "Хранители"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер, "Озарк"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи, "Шиттс Крик"

Лучшим мульсериалом стал "Рик и Морти", а лучшим документальным сериалом – "Аполло".

Примечательно, но 24-летняя певица и актриса Зендая стала самой юной лауреаткой "Эмми", получившей премию за главную роль. Она не ожидала победы о чем и сказала в благодарственной речи.

И сделала это из своего дома, впрочем, как и остальные лауреаты. Мероприятие проходило на пустой арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Ведущим стал телезвезда Джимми Киммел, а компанию ему составила актриса Дженнифер Анистон. Причем она показала фото, где ее перед выходом на сцену готовят сотрудники в защитных щитках и масках.

Актриса вышла в черном вечернем платье, чтобы помочь объявить лауреата в категории "Лучшая актриса в комедийном сериале". Джимми и Дженнифер так увлеклись дезинфекцией конверта с именем победительницы, что сожгли его. Напомним, победу в указанной номинации одержала Кэтрин О’Хара, исполнившая главную женскую роль в сериале "Шиттс Крик".

Объявляли номинантов перед пустым залом – зрителей не было ни одного, а большинство знаменитостей включались в эфир из своих домов по видеосвязи. Причем многие устроили импровизированные красные дорожки у себя в саду, и все равно нарядились в вечерние наряды.

Актрисы Трэйси Эллис Росс ("Черноватый") и Зендая ("Эйфория") во время включений из своих домов

А актрисы Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон созвали гостей на вечеринку в саду. Все гости сохраняли дистанцию и были в масках, которые приподнимали только для глотка шампанского.

Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон с гостями на вечеринке в саду

И хоть награждение проходило виртуально, к каждому из победителей являлись сотрудники церемонии в полном защитном костюме, которые и вручали статуэтки лауреатам.

В этом году основной церемонии "Эмми" предшествовало награждение за технические достижения. Победителями в этих категориях стали все те же "Хранители" (HBO) и "Мандалорец" (Disney+). Сериал "Хранители" получил 4 статуэтки (за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы), а "Мандалорец" (The Mandalorian), об охотнике за головами, - пять статуэток.