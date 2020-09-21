Умер кот-мем Longcat, звезда интернета 2006 года

Кот по кличке Набико жил в Японии. Он стал звездой интернета в 2006 году благодаря своему длинному телу (около 65 см от головы до кончиков лап). Люди заметили необычного кота и стали на картинках искусственно удлинять его тело, делая различные мемы.

Когда коту стало плохо, хозяева отвезли его в ветеринарную клинику, но там сказали, что слабое здоровье животного не позволяет сделать рентген. Коту было около 18 лет.

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Узнав о смерти Набико, многие пользователи Сети стали выражать свои соболезнования, выкладывая в соцсетях старые мемы.

Напомним, кошка, популярная в Сети как Grumpy Cat (Сердитый кот), стала гостем утреннего шоу на австралийском телевидении.

Фотографии с впечатленным Квентином Тарантино, гуляющим по Москве, мгновенно превратились в мемы, в которых пользователи Сети отсылаются к культовым картинам режиссера.