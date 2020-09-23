Режиссер сериала "Чернобыль" впервые посетил Зону отчуждения

Большую часть сериала, который получил три премии "Эмми". снимали в Литве.

Режиссер мини-сериала "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил Чернобыльскую атомную электростанцию и Зону отчуждения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"На прошлых выходных в Киеве побывал Юхан Ренк, режиссер сериала "Чернобыль" компании НВО. Он также воспользовался случаем и посетил Зону отчуждения – города Чернобыль и Припять", – говорится в сообщении.

Это первая поездка режиссера в Чернобыль, большую часть сериала снимали в Литве.

"Благодаря работе шведского режиссера весь мир в жутких деталях узнал о трагических событиях апреля 1986 года, но в Чернобыле он побывал впервые – большинство сцен культового сериала снимали в Литве", – говорится в сообщении министерства.

Когда у режиссера спросили, почему он не снимал сериал в Украине, тот ответил, что причиной этому стали 40% кешрибейты (возмещение государством части затрат на производство кино).

Эта система позволяет стране, на территории которой снят фильм, возвращать продюсерам часть потраченных на съемки денег при условии выполнения определенных условий.

Он отметил, что если бы такие условия были возможны в Украине, то съемки сериала проходили бы именно здесь.

Ренк также познакомился с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом, поинтересовался у него, как изменился его мир в первые дни катастрофы, и сообщил позже, что был поражен его рассказами.

По словам режиссера, "вы можете читать книги об исторических событиях или смотреть фильмы", но это не сравнится с реальным переживанием: "когда у вас есть возможность стать на реальной площадке, увидеть все своими глазами и почувствовать эмоции".

Напомним, сериал "Чернобыль" удостоился трех телевизионных премий "Эмми" на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. После премьеры сериала в Киеве запустили туристический маршрут по локациям его съемок.