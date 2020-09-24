Фокус разбирался, какие из модных трендов перекочевали в новый сезон осени и зимы 2020, а от каких вещей стоит избавиться надолго.

Пандемия внесла коррективы в модные тренды наступившей осени, но гардеробы модников не могут без обновлений. Следовательно, новые тенденции появились по графику. Другими словами, модные тенденции у нас по расписанию. Правда, мы будем наблюдать уход надоевших трендов, таких как неоновые цвета одежды, леопардовый принт, прозрачные сумки и сумки-бананки. На их место пришли новые модные решения, с которыми пришло время ознакомиться.

Неоновые оттенки

В этом сезоне яркие цвета все еще очень актуальны, но вещи неоновых оттенков следует отложить до лучших времен. В то время как несколько прошлых сезонов одежда неоновых оттенков была в топе гардеробов трендсеттеров, этой осенью чрезмерная яркость вышла из моды, и в наступившем сезоне будут в моде более природные цвета.

Леопардовый принт

Этот тренд держался довольно долго, но сейчас он уходит в прошлое. В целом, анималистические принты все еще в моде, но на место леопарда приходят зебра и тигровые расцветки.

Логомания

В противовес леопардовому принту, логомания была актуальна недолго. Два предыдущих сезона дизайнеры размещали логотипы буквально на всем, после чего ими быстро пресытились.

"Уродливые кроссовки"

Не успели мы к ним привыкнуть, как ugly shoes стремительно ушли в прошлое моды. Сейчас актуальны высокие сапоги на массивной подошве, на манер рыбацких. Ну, и конечно же, кроссовки все еще в моде, причем как классические варианты, так и кеды и кроссовки на меху.

Овальные сумки на пояс

И хочется сказать: слава богу! Этот странноватый привет из 90-х годов и так слишком долго появлялся на подиумах и присутствовал в гардеробах модников. Но в осень 2020 мы входим без этих овальных бананок. Самое время приобрести новую актуальную сумочку для публичных появлений, а этот эксцентричный аксессуар стоит забросить подальше.

Пальто с декором и кейпы

Классическим и всегда актуальным решением для пальто является вариант, на котором нет никакого декора. Возможен принт на ткани, для тенденций текущего сезона допустима бахрома.

Однако все декоративные элементы, будь то стразы, вышивка или объемные меховые воротники, которые были в числе ключевых модных трендов в течение пяти сезонов, а также, кейпы и капюшоны уверенно ушли в историю моды новой эпохи 2020-х годов.

Прозрачные сумки

Они, как и обувь с прозрачными элементами, уходят в модное прошлое. Осенью 2020 года мы наблюдаем уход этого долгоиграющего тренда в прошлое. Все ваши аксессуары в виде прозрачных сумок, туфель, поясов стоит отправить на отдых и на какое-то время забыть о них.

Монохромные цветовые решения в образах

Монохромные образы всегда в тренде, но осенью 2020 стоит избегать луков, собранных из тусклых оттенков, типа черного и серого. Яркие цветные акценты — настоящий мастхэв осеннего образа 2020.

Лакированная кожа

Осенью 2020 стали актуальными решения из кожи с матовым эффектом, в то время как лаковые куртки и брюки, которые были очень модными в прошлом и позапрошлом сезонах, полностью утратили свою актуальность.

Тонкий трикотаж

Кардиганы из тонкого трикоткажа удлиненной или укороченной модели следует отложить на потом или вообще избавиться от них. Тонкая ткань имеет свойство растягиваться и терять форму. То есть, сложно представить, что эти вещи смогут "дожить" до своей новой жизни. Следовательно, лучше освободить место для новой актуальной одежды.