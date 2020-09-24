Критики одобрили: фильм "Энола Холмс" про сестру известного сыщика получил признание

23 сентября на экраны вышел фильм "Энола Холмс", рассказывающий историю известного сыщика Шерлока Холмса и его сестры Энолы. Лента, снятая по серии романов американской писательницы Нэнси Спрингер, неожиданно получила признание критиков. Об этом пишет Insider.

Так, на рейтинговом сайте Rotten Tomatoes уже есть 78 рецензий, и 71 из них – одобрительная и хвалебная. При этом рядовые пользователи Rotten Tomatoes дали "Эноле Холмс" оценку 82%.

Премьера фильма режиссера Гарри Брэдбира ("Убивая Еву", "Дрянь") состоялась на сайте Netflix 23 сентября 2020 года. Роль Энолы исполнила Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), она же выступила продюсером фильма, Генри Кавилл ("Ведьмак") исполнил роль Шерлока Холмса, Сэм Клафлин ("Голодные игры") сыграл роль его брата Майкрофта Холмса, а Хелена Бонем Картер ("Гарри Поттер") исполнила роль матери Энолы – Юдории Холмс.

По сюжету, Энола прибывает в викторианский Лондон, чтобы отыскать пропавшую мать, суфражистку и прогрессивную даму.

Милли Бобби Браун уже заявила, что история ее героини еще не закончена. "Да, есть еще кое-что, что нужно рассказать, — сказала актриса, — она еще не выросла, нет никаких выводов".

Браун добавила, что, по ее мнению, Энола будет постоянно развиваться и есть что-то, что обязательно должно быть показано на экране. Актриса отметила, что ей и режиссеру Гарри Брэдбиру понравилось работать вместе, и поэтому "это должно произойти".

Брэдбир в свою очередь отметил, что фильм вышел феминистическим и "свежим". "Я всегда был ниспровергателем жанров, и никогда еще не имел дела с фильмом, который был бы одновременно приключением, драмой и семейной историей. Я полюбил сценарий с первой страницы, и решил, что в этой эксцентрично-феминистской приключенческой ленте есть что-то свежее, непохожее ни на один другой фильм для всей семьи", - отметил режиссер.