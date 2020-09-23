Впервые за десять лет: Софи Лорен сыграла в фильме своего сына для Netflix

84-летняя Софи Лорен возвращается в большое кино. Легендарная актриса впервые за десять лет сыграла в киноленте под названием "Вся жизнь впереди". Об этом пишет Variety.

Режиссером фильма стал сын актрисы, Эдоардо Понти. Экранизация стала их третьей совместной работой. "Вся жизнь впереди" – это экранизация одноименного романа дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари, опубликованного под псевдонимом Эмиль Ажар.

Софи Лорен с сыном Эдоардо Понти

Роман рассказывает историю мадам Розы, пожилой еврейки, пережившей Аушвиц и содержащей приют для детей парижских проституток. Один из ее воспитанников, десятилетний Момо, становится ее лучшим другом.

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Роман уже был экранизирован в 1977 году израильским режиссером Моше Мизрахи, роль мадам Розы тогда исполнила Симона Синьоре. Фильм получил "Оскар" в 1978 году в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

Понти заверяет, что его экранизация отличается от первой, а его мать в роли мадам Розы – неподражаема.

Кадры из фильма "Вся жизнь впереди"

"В свои 84 года она все ставит на карту, чтобы сделать фильм настолько глубоким и сложным эмоционально, насколько это возможно. Энергия и страсть, с которыми она подходит к каждой сцене, - это чудо", - отметил Понти.

Сама Лорен сказала, что Эдоардо прекрасно ее знает и "перейдет к следующей сцене, только когда она откроет ему правду".

Действие фильма перенесли в портовый город Бари на юге Италии и историю рассказали с точки зрения Момо. В эфире Netflix фильм выйдет в ноябре.