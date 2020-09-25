Выполнили обещание: создатели Симпсонов пригласили афроамериканца для озвучки темнокожего персонажа
Ранее создатели популярного мультсериала обещали, что белые больше не будут озвучивать цветных героев
Создатели "Симпсонов" пригласили афроамериканца Алекса Дезерта для озвучки темнокожего персонажа – Карла Карлосона, коллеги Гомера Симпсона, работающего на атомной станции. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Ранее этого персонажа озвучивал комик Хэнк Азария. Его же голосом говорили индиец Апу и темнокожий офицер полиции выдуманного города Спрингфилд – Лу. За работу над "Симпсонами" он получил четыре премии "Эмми". Также он озвучивал персонажа "Футурамы", - Гарольда Зойда, дядю доктора Зойдберга.
Хэнк Азария/Фото: скриншот
После того как движение BLM подняло вопрос расизма, создатели "Симпсонов" заявили, что теперь цветных мультяшных героев будут озвучивать цветные же актеры.
Хоть в актерской среде подобное заявление и вызвало возмущение, но авторы популярного мультсериала выполнили обещание.
Критики подобной позиции считают, что это в корне неверно, когда актера выбирают не за его профессиональные качества, а руководствуясь исключительно цветом его кожи.