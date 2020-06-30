Тайсон Фьюри: Я белый, но страдаю от расизма

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC по прозвищу "Цыганский король" рассказал, что сталкивается с оскорблениями на почве расизма, поскольку родился в семье потомков ирландских цыган.

Слова Фьюри приводит Daily Mail.

Он убежден, что не только люди с темным цветом кожи сталкиваются с расизмом.

"Когда я еду за рулем, люди высовываются из окон машин, называют меня цыганской девкой и едут дальше. Мне все равно, такова жизнь. Я постоянно сталкивался с этим, буду сталкиваться и дальше", – сказал Фьюри.

Он заявил, что не делит людей по расовой принадлежности.

"Есть только одна раса, раса людей, и я постоянно заступаюсь за неё", – сказал Фьюри.

Он также рассказал, что на дверях пабов в Великобритании может быть написано, что цыганам вход внутрь запрещен.

"Я белый, но в 2020 году я столкнулся с расизмом из-за своего этнического происхождения. Даже сейчас, когда я иду в паб или ресторан, на двери может быть написано: "Мы сохраняем за собой право не пускать пэйви (сомоназвание кочевой этнической группы предположительно ирландского происхождения, которая проживает в Ирландии, Великобритании и США; их также называют "ирландскими цыганами"). Никаких пэйви или цыган", – сказал Фьюри.

Как ранее сообщал Фокус:

Тайсон Фьюри заявил, что американский тяжеловес Деонтей Уайлдер, которого он победил в бою за титул в феврале, по-прежнему является самым опасным соперником для него.