Фьюри: Уайлдер остается самым опасным соперником для меня

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что американский тяжеловес Деонтей Уайлдер, которого он победил в бою за титул в феврале, по-прежнему является самым опасным соперником для него.

Об этом передает Daily Star.

"Уайлдер по-прежнему является самым опасным соперником для меня. Даже после поражения, ведь когда боец проигрывает, он либо возвращается в десять раз сильнее, либо ломается. Деонтей верит в свои силы, а потому вернется сильнее и придумает более качественный план на бой", – сказал Фьюри.

Он подчеркнул, что в бою с Уайлдером необходима предельная концентрация.

"Я не говорю, что у него получится меня победить, но он попробует. Это делает его более опасным. Если я не сосредоточусь на 110 процентов, как в прошлый раз, то дальше не будет никаких боев. Меня просто вынесут с ринга на носилках", – сказал британец.

Фьюри также считает, что Уайлдер сильнее всех других тяжеловесов, кроме него.

"Уайлдер – второй в списке лучших супертяжеловесов в мире. Кто первый? Я, конечно же. Верю, что он нокаутирует Энтони Джошуа и всех остальных супертяжеловесов", – сказал он.

Наконец, британец признал, что Уайлдер обладает самым сильным ударом в супертяжелом дивизионе.

"Я реалист, который боксировал в супертяжелом весе с самым устрашающем панчером в истории. После этого боя я понял, что боксеры не должны никого недооценивать", – сказал Тайсон.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Тайсон Фьюри победил в реванше Деонтея Уайлдера, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории профессионального бокса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, после того как он бросил пить алкоголь и начал избирательно относиться к продуктам, которые употребляет.