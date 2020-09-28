Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые фото с детьми

Герцоги Кембриджские, 38-летний принц Уильям и 38-летняя Кетрин, поделились новыми семейными фотографиями с детьми: семилетним Джорджем, пятилетней Шарлоттой и двухлетним Луи.

Снимки были сделаны в саду Кенсингтонского дворца во время визита известного натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо. Дети Кейт и Уильяма были очень рады приезду знаменитого телеведущего, потому что являются его большими поклонниками.

Впрочем, сэр Дэвид Аттенборо появился в гостях не с пустыми руками. Он подарил принцу Джорджу зуб гигантской доисторической акулы, чье научное название Carcharocles megalodon.