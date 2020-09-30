В группу AC/DC вернулись все оставшиеся в живых участники "классического" состава

К гитаристу Ангусу Янгу и ритм-гитаристу Стиву Янгу присоединился ушедший в 2016 году вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс (ушел в 2017 году) и барабанщик Фил Радд (ушел в 2015 году после обвинений в хранении наркотиков и подготовке убийства).

Фотографию участников группы сопровождает лаконичный твит: "Вы готовы?".

Слухи о том, что трое бывших участников группы могут вернуться, появились еще в 2018 году.

Группа AC/DC была сформирована в Сиднее в 1973 году. Коллектив продал свыше 200 млн экземпляров альбомов по всему миру. Самый успешный из них, Back in Black, был продан в количестве более 64 млн. AC/DC считается самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.